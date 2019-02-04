Eski hakem Ahmet Çakar: Tolgay Arslan az bile yaptı Eski hakemlerden ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan için açıklamalarda bulundu.

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