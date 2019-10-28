Eski hakem Ahmet Çakar: Fatih Terim, Galatasaray'dan kaçma planları yapıyor

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Beyaz TV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

''Fatih Terim şu anda Galatasaray'dan kaçma planları yapıyor''

Benim adım Ahmet Çakar ise Fatih Terim şu anda Galatasaray'dan kaçma planları yapıyor. Bir teknik adam, bir yemek yerinin sözleşmesi için bir kulübü 500 bin euro tazminatın altına sokuyorsa bu artık dengenin kaybedilmesi demektir. Bu zihniyet olduktan sonra zaten Fatih Terim artık zor toparlanır.Bu kadronun sorumlusu Fatih Terim, bu en kazında da sorumlusu Fatih Terim! Kral artık çıplak.

Çıkarken kendi taraftarına ana avrat küfür eden Belhanda'nın karakteri iyi mi? Fatih Terim'e soruyorum; üç gün önce kendi taraftarına ayar veren Fatih Terim, Belhanda'ya nasıl bir yaptırım uyguladı.

Bir Türk futbolcu, Fatih Terim'i gördüğü zaman zır zır titrer de Falcao'nun Fatih Terim umurunda değil, Falcao parasını alır gider. Yabancı futbolcular çok ve bir kumpas kurarsa ne Fatih Terim ne başkası. Falcao'nun hiçbir şey umurunda değil

Falcao sözleri

Falcao'nun zaten bir sakatlığı var, bu biliniyor. Galatasaray'ın takım doktoru zaten bunu söylüyor, bu doktor nereden bu haberler ile besleniyor. Daha sonradan söylediklerini yalanladı.

Fatih Terim geçen hafta "müsait" lafını kullandı. Ben bunca yıldır Fatih Terim'i tanırım, ilk defa böyle bir laf ağzından duyuyorum. Falcao derse ki "kardeşim ben sakatım" oynamıyorum. Ne yapabilirsin, hiçbir şey yapamaz. 3 yıl sonunda toplam 20 milyon euro alaak Galatasaray'dan gidecek. Galatasaray hiçbir şey yapamaz. Falcaolar ne Fatih Terimler yemiştir. Fatih hocanın ipini çekerler ve kimse hiçbir şey anlamaz