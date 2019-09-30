Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmekten başka çaresi yok

Mehmet Özmen Yeniakit.com.tr

Başkent Ankara çok sıcak bir haftaya başladı. Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği iki haftalık süre bugün tamamlandı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Suriye’de ABD ile kurulacak “güvenli bölge” süreci kritik toplantıda masaya yatırılacak ve bir karara varılacak. Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, “güvenli bölge” tartışmalarına ilişkin yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girmekten başka çaresi yok”

ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını hatırlatan İsmail Hakkı Pekin, “ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını çok net bir şekilde görmek mümkün. Suriye’de planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda ABD ile yapılacak görüşmelerden hiç bir sonuç çıkmaz. Türkiye’nin yalnız başına bile olsa Fırat’ın doğusuna girmekten başka bir çaresi yoktur.” şeklinde konuştu.

“ABD’nin destek verdiği terör örgütü PYD/YPG Türkiye’ye bir tehdittir

Türkiye ile ABD arasında ‘güvenli bölge’ çalışmalarını başlamasının ardından dahi terör örgütü PYD/YPG’ye ABD’nin yardım ettiğine dikkat çeken İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin destek verdiği terör örgütü PYD/YPG Türkiye açısından büyük bir tehdittir. Bu tehdidi yok etmek için Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna girerek tedbir alması şarttır. Türkiye bugün değil de 7-8 yıl sonra bu örgüte karşı önlem ve tedbir almaya çalışırsa durum daha da vahim hale gelebilir.”

“MGK’dan ‘Fırat’ın doğusuna giriyoruz’ kararını bekliyorum”

Devam eden kritik Milli Güvenlik Kurulu’nun en önemli gündem maddesinin Fırat’ın doğusunda oluşturulacak ‘güvenli bölge’ meselesi olduğunu ve akşam saatlerinde MGK’dan önemli kararın çıkmasını beklediğini ifade eden İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“Başlayan MGK toplantısından umarım ‘ABD ile güvenli bölge görüşmeleri devam etsin’ yönünde bir karar çıkmaz. MGK’dan, ‘Fırat’ın doğusuna giriyoruz’ şeklinde bir kararın çıkmasını bekliyorum. En doğru karar bu yönünde alınacak bir karar olacaktır.”

“TSK, kiralık askerlerle karşı karşıya gelip çatışabilir”

“Türkiye ile ABD Fırat’ın doğusunda karşı karşıya gelir mi?” şeklindeki soru üzerine ise İsmail Hakkı Pekin, “Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD güçlerinin karşı karşıya geleceğini sanmıyorum. Amerika’nın özel güvenlik şirketleri üzerinden bölgeye kiralık askerlerin gönderildiği söyleniyor. TSK, bu kiralık askerlerle karşı karşıya kalabilir ve çatışabilir. Türkiye ile ABD arasında bu aşamadan sonra oldukça gerginleşen bir ikili ilişki süreci yaşanacaktır. Yaşanacak gerginlik nedeniyle iki ülkenin birbirine karşı açıktan taarruzda bulunacağını sanmıyorum. Karşı karşıya gelmemek için iki ülke de azami gayreti gösterir diye düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye kuracağı üslerden bölgeyi kontrol altına alacak”

Türkiye’nin bölgeye girmesinin hemen ardından 1-2 tane üs bölgesi tesis edip kontrolü bu üsler üzerinden sağlamaya çalışacağını belirten İsmail Hakkı Pekin, “Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenecek harekat kapsamında bölgedeki unsurları yok etmek için İdlib’de kurulan üslerden daha güçlü bir iki üssü orada tesis edecektir.” dedi.

“Türkiye’nin gücü, kuvveti ve iradesi vardır”

Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin planladığı operasyona Rusya ve İran’ın destek vereceğini ifade eden İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“Zaman içerisinde TSK mensuplarına yönelik bölgede gerilla harekatı yapılabilir ve şehitlerimiz olabilir. İyi bir planlamayla Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin yapacağı operasyonla başarılı olmaması mümkün değildir. Türkiye’nin oraya girmeye ve bu harekattan başarılı olarak çıkmaya yönelik gücü, kuvveti, iradesi vardır. Türkiye’nin bu gücü karşısında hiç bir ülkenin orada bize karşı koyacağını sanmıyorum.”

“Bütün siyasi partilerin destek vermesi gereklidir”

Türk kamuoyunun Fırat’ın doğusuna yönelik yapılacak harekata karşı Türkiye’ye destek verdiğini ve bu desteğin önümüzdeki günlerde daha da artacağına dikkat çeken Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu harekata yönelik kamuoyu desteği çok önemlidir. Sadece kamuoyunun değil bütün siyasi partilerin de Türkiye’nin bu harekatta olumlu bir tutum içinde olması gereklidir. Hem yurtiçinde ve hem de yurtdışında çok ciddi bir kamu diplomasisi yapılarak Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna neden girdiği çok iyi anlatılmalıdır. Bir takım çevreler tarafından yayılmaya çalışılan ‘Türkler Kürtleri kesiyor’ algısını ortadan kaldırmak için kamu diplomasisi çok iyi çalışmalıdır.”