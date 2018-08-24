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Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darp raporu ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde hain darbe girişimi sırasında darp edildiğine dair rapor ortaya çıktı. Raporda, "Sol gözde cilt lezyonu ve kızarıklık, boğazda ödem, sol omuz arkasında ve buruna bastırmakla ağrı, el bileklerinde cilt altı lezyon" bulgularına yer verildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:04
Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darp raporu ortaya çıktı!

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin kaçırdığı eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın darp raporu ortaya çıktı. Rapora göre Akar’da, “Sol gözde cilt lezyonu ve kızarıklık, boğazda ödem, sol omuz arkasında ve buruna bastırmakla ağrı, el bileklerinde cilt altı lezyon” tespit edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerin kaçırdığı dönemin Genelkurmay Başkanı ve yeni kabinenin Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar’a uygulanan şiddetin raporu ortaya çıktı.

GATA’dan alınan raporda, “Sol gözde cilt lezyonu ve kızarıklık, boğazda ödem, sol omuz arkasında ve buruna bastırmakla ağrı, el bileklerinde cilt altı lezyon mevcuttur” ifadeleri kullanıldı.

17 Temmuz 2016 tarihli raporda şu bulgulara yer aldı:

“Sol göz altında 2 cm, kenarında ise 1 cm cilt lezyonu, burunda bastırmayla ağrılı olup septal hematom (kanama) veya krepitasyon (ödem) alınmamıştır. Boğazda orta ve lateral her iki tarafta 5-6 cm uzunluğunda ve birbirine 1-2 cm aralıklı olarak paralel seyirli yüzeysel kızarıklık ve ödem mevcut. Sol omuz arkasında bastırmakla ağrı tarif ediyor. Ödem, hareket kısıtlılığı ve ya renk değişikliği mevcut değil. Sol el bileği ön kısmında 3-4 cm uzunluğunda noktasal tarzda ve düzensiz yüzeysel cilt ve cilt altı lezyonları mevcut. Sağ el bileği ön kısmında 3 cm uzunluğunda yüzeysel cilt ve cilt altı lezyonları mevcuttur. Tespit edilen yumuşak doku ve cilt lezyonlarının iyileşme süresinin 7-10 gün alabileceği, mevcut bulgular ile hayati tehlikesinin bulunmadığı değerlendirilmiştir.”

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:04
  1. 15 Temmuz
  2. Hain darbe girişimi
  3. Hulisi Akar

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