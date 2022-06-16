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Medya Eski Galatasaraylı futbolcunun son hali şaşırttı!
Medya

Eski Galatasaraylı futbolcunun son hali şaşırttı!

Futbolculuk döneminin yanı sıra Survivor geçmişiyle de tanınan Sercan Yıldırım, saç ektirdikten sonra yeni tarzıyla dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 11:46:00 -
Eski Galatasaraylı futbolcunun son hali şaşırttı!

Futbolculuk döneminin yanı sıra Survivor geçmişiyle de tanınan Sercan Yıldırım, saç ektirdikten sonra yeni tarzıyla dikkat çekti.

Survivor All Star'da bu sezon ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım büyük beklentilere rağmen adadan erken veda isim olmuştu.

Bir süredir sakin bir hayat süren ve geçtiğimiz yıl saç ektiren Yıldırım'ın sosyal medyada uzun saçlı halini paylaşması gündem oldu.

Bursaspor'la şampiyon olmuştu

Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.

Öte yandan Sercan Yıldırım 2 sezon da Survivor'da yarışmacı olarak yer aldı.

 


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