  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AFAD'dan Marmara depremi açıklaması!

Ona 'hayır' buna 'hayır'! Siz kimin vekilisiniz?

Gazze'de insanlık dramı! Can kaybı bin 873’ü çocuk 4 bin 651’e yükseldi

Terör devletine büyük şok! İsrail ordusunda 1210 asker...

Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık

35 gazete Gazze konusunda aynı manşetle çıktı! 'Gerçeği öldüren medya'

Üstad Necip Fazıl'ın oğlu Mehmet Kısakürek son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’den ağızları açık bırakan “petrol” hamlesi! Bütün dünya bunu konuşuyor! Herkes şaşkın

Ahmet Hakan küplere bindi! Tarihin en ahlaksız ve en akılsız yatırımı

Utanmadan, sıkılmadan insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor! Senin hiç mi yüzün kızarmıyor be adam
Spor Eski futbolcusu Milan'ı perişan etti
Spor

Eski futbolcusu Milan'ı perişan etti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 01:09:00 -
Eski futbolcusu Milan'ı perişan etti

Serie A'da 9. hafta mücadelesinde Milan, Juventus'u konuk etti. Maçı büyük bölümde 10 kişi götüren Milan, Juventus'a 1-0'lık skorla yenildi.

Serie A'nın 9. haftasında Milan ile Juventus karşı karşıya geldi.

Juventus maçı 1-0 kazandı. Maçın tek golü, 63. dakikada Milan'ın eski oyuncusu Locatelli'den geldi.

Milan'da Thiaw, 40. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milan liderliği kaybetti

9. haftaya kadar lider gelen Milan, bu kayıpla birlikte 21 puanda kaldı ve Inter'in gerisine düştü. Juventus ise 20 puana yükselerek 3. sırada yer aldı.

Milan'da kaleye 40'lık Mirante geçti

Milan'da Mike Maignan cezalı iken Sportiello ise sakat olduğu için maçta forma giyemedi. Kırmızı-siyahlı ekipte kaleyi 40 yaşındaki Antonio Mirante korudu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...
Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...

Dünya

Yeni Akit Milano'da! Al sana medeniyetin beşiği İtalya...

Beşiktaş, Messias için Milan'a teklif yaptı!
Beşiktaş, Messias için Milan'a teklif yaptı!

Spor

Beşiktaş, Messias için Milan'a teklif yaptı!

Milan'ın bir yıldızı daha mı geliyor? Planı belli oldu
Milan'ın bir yıldızı daha mı geliyor? Planı belli oldu

Spor

Milan'ın bir yıldızı daha mı geliyor? Planı belli oldu

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Milan'a çok ama çok büyük darbe!
Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Milan'a çok ama çok büyük darbe!

Spor

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı... Milan'a çok ama çok büyük darbe!

Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!
Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!

Spor

Ibrahimovic 41 yaşında yeniden Milan’a dönüyor!

THY'nin Milano seferlerine grev engeli
THY'nin Milano seferlerine grev engeli

Gündem

THY'nin Milano seferlerine grev engeli

Aslan'ın golcüsü Milan'a! İtalyanlar duyurdu...
Aslan'ın golcüsü Milan'a! İtalyanlar duyurdu...

Spor

Aslan'ın golcüsü Milan'a! İtalyanlar duyurdu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23