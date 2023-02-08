Eski futbolcunun eşi paylaştı... Deprem bölgesine gidecek yardım kolilerinden çıkanlar "Yuh" dedirtti

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, toplanan deprem yardımlarının içinden çıkanlara isyan etti.

Gördükleri karşısında şoke olan Derya Balta, "Kalan sizin yakınınız olsa şunu giymek ister misiniz? Kar diyoruz yazlıkları ayırmışsınız, terlik var burada parmak arası terlik. Yapmayın Allah aşkına. Zoruma gidiyor, haşema yollayan var..." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası afet bölgeleri için tüm Türkiye'de yardım çalışmaları başlatıldı. Dondurucu soğukta yardım bekleyen depremzedeler için Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da desteğe koştu.

Eksi 10-15 derece soğukta çaresizce yardım bekleyen depremzedeler için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü. Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da yardım kolileri hazırlamak için harekete geçti.

Gelen kolileri düzenleyerek bölgeye gitmesi için ihtiyaç olan kazak ve mont gibi kıyafetleri düzenleyen Balta gönderilenlerin içinden çıkanlar karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Saten gecelik, terlik...

7.7 ve 7.6'lık depremin ardından yardımseverler Türkiye'nin dört bir yanında seferberlik başlattı. Maddi ve gıda yardımının yanında giyecek yardımı da yapılmaya başlandı. Gönderilen yardımları kolilemek için çalışan Derya Balta gönderilen kıyafetleri görünce çılgına döndü. Saten gecelik bile çıkan kolileri görünce Balta sinirlerine hakim olamadı.

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın yaptığı paylaşım insanlıktan utandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Balta kolilerin içinden çıkanları takipçilerine gösterdi.

Gelen yardım kolilerini düzenlerken çekilen videoları sosyal medya hesabından paylaşan Balta, ''Burada herkes canla başla çalışıyor, koliler açılıyor. Omuzları dekolteli yazlık elbise. Allah aşkına yapmayın ne olur. Şunları ayırıyorum, Bari insanları ayılamaya itmeyin. Kalan siz yakınınız olsa şunu giysin ister misiniz? Hatay diyoruz, Maraş diyoruz, kar diyoruz... Anladık yazlıkları ayırmışsınız da yapmayın Allah aşkına. Bu ne ya! Gözünüzü seveyim yapmayın. İhtiyacı olan şeyler sıcak tutacak şeyler. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Kazak yolluyoruz. Arkadaşlar, haşema yollayan var. Parmak arası terlikler var ya... Dua edin siz. Allah aşkına siz bir şey göndermeyin.'' ifadelerini kullandı.