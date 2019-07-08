Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat etti



İSTANBUL (AA) - Eski futbol hakemlerinden Etem Atasoy, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde, Atasoy için baş sağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Milli eski hakemlerimizden Etem Atasoy'un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Etem Atasoy'un cenazesi, Konya'nın Bozkır ilçesinde yarın öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Ethem Atasoy'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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