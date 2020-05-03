Eski Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig ve Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

TFF kendi kurulunun raporu doğrultusunda karar almalı

Futbol ailesi bu kararı kendisi verebilir. Fırının, bakkalın sağlık kurulu yok ancak TFF'nin içinde çok değerli profesörler doktorlar var. TFF doğru bir davranışla toplantı yaptı. 12 Haziran üzerine konuşulan ama resmileşmeyen konuyla ilgili Fenerbahçe ve Trabzon antrenman kararı aldı. Yapılan toplantıda benim duyduklarıma göre, Şenol Güneş'in ligimizde futbolun psikolojik olarak oynanmasının doğru olmadığı yönünde beyan vermiş.

Oynamak isteyen ve istemeyen futbolcular var. Kasımpaşalı Aytaç ile konuştum 'Topu görsek bomba sanacağız' diyor. TFF Sağlık Kurulu'nun vermiş olduğu raporu TFF Kulüpler Birliği ile toplantı yapıp tarihin netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF kendi kurulunun raporu doğrultusunda karar almalı. Ligler oynansın mı oynanmasın mı? Ben tam ortadayım.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe, 30 Nisan'da futbolcuların geçmişten kalan futbolcuların borçlarını ödedi ve borçsuzluk kağıdını futbolculardan aldı. Muhtemelen Bjelica'yı getirecek Fenerbahçe takımın başına. Bjelica üzerinden değil Emre Belözoğlu üzerinden gitmek lazım. Emre uzun yıllardır Türk futbolunun içerisinde vizyon sahibi deneyimli bir oyuncuydu. Muhtemelen sportif direktör olacak. Emre'nin sportif direktör olması yeni gelecek teknik direktörün riskini azaltıyor. O yüzden Bjelica isminin çok tartışlması gerektiğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin sportif direktör konusunda Emre Belözoğlu ile anlaştığını biliyorum, o yüzden de Bjelica isminin de Emre olduğu için iyi bir isim olduğunu düşünüyorum.