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Spor

Eski Fenerbahçeli Janssen, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 21:23:07 -
Eski Fenerbahçeli Janssen, koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle kendimi iyi hissettiğimi söylemek istiyorum. Kovid-19 testim pozitif çıktı. Evimdeyim, en kısa sürede takım arkadaşlarımın yanında olacağım." ifadelerini kullandı.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen ve 4 gol atan forvet oyuncusu, Meksika temsilcisi Monterrey'de kariyerini sürdürüyor.


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