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Yerel Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü
Yerel

Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde eski eşiyle barışan Cengiz Sarı kayınları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-19 03:32:00 -
Eski eşiyle barışınca kayınları tarafından öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay, Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı’nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D., Sarı’yı ilk önce darp etti. Daha sonra kayınlardan biri Sarı’ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan kayınlar Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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