0553 313 94 23

Eski eşini sokak ortasında bıçakladı!

İzmir Bornova'da, özel güvenlik görevlisi Ercan Ç. (39) boşandığı eşi Derya Ş.'yi (39) sokak ortasında bıçakladı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı!

Bugün saat 09.00 sıralarında, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak'ta meydana gelen olayda bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ercan Ç., boşandığı eşi Derya Ş.'ye, bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla sokak ortasında bıçakla saldırdı, ardından yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Derya Ş.'yi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Derya Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Ercan Ç. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Çamdibi Polis Merkezi'ne götürülen Ercen Ç., buradan çıkartılırken, "Ben sadece namusumu temizledim" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, Ercan Ç.'nin yanındaki bıçağı çıkarıp aniden eski eşine saldırdığı, Derya Ş.'nin ve yanındaki kadının engel olmaya çalıştığı görüldü.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
  1. eski eş cinayeti
  2. sokak ortasında bıçakladı
  3. bıçaklama
  4. yaralama
  5. eski koca
  6. kadına şiddet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tayland'da heyelan: 7 kişi öldü
    1. Tayland'da heyelan: 7 kişi öldü
    2. Terörist Emre Uslu, Fetullah Gülen'in..
    3. Bedelli askerlikte eğitim verilecek 14..
    4. En son İstanbul'da tespit..
    5. Pakistan'daki seçimin resmi olmayan..
    6. Baraj gölüne giren 4 kişiden 2'si..
    7. Tayland'da heyelan: 7 kişi öldü
    8. Elazığ'da kaza yapan otomobil kül..
    9. İş hanında yangın! Cadde trafiğe..
    10. MHP'de sürpriz istifa!
    11. Fenerbahçe Divan Kurulu’na Aziz..
    12. Sisi'den alçak adım! İdam edilecekler
    13. Teslim olan PKK'lıdan çarpıcı itiraf:..
    14. Aranan PKK'lı Gaziantep'te yakalandı
    15. Medipol Başakşehir, Salzburg şehrine..
    16. İbrahim Kalın: Milli güvenliğimizi..
    17. Brunson'un evine iki kadın ziyaretçi
    18. Hindistan'da otobüs uçuruma..
    19. Süper Lig ekibi Atiba'ya talip oldu!
    20. Beşiktaş-B36 Torshavn rövanşının bilet..
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Halep Türkiye'ye bağlanacak mı? Rus uzman yorumladı
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Türkler gelmezse...
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Erdoğan'a diktatör diyen hadsiz sunucuya özür dilettiler
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması
    Muharrem İnce'den Rahip Brunson açıklaması