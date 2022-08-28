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Aktüel “Eski eşini bıçaklayan koca serbest bırakıldı” haberlerine yalanlama
Aktüel

“Eski eşini bıçaklayan koca serbest bırakıldı” haberlerine yalanlama

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "kadını bıçaklayan koca serbest bırakıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 17:04:00 -
"Eski eşini bıçaklayan koca serbest bırakıldı" haberlerine yalanlama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "13 Ağustos 2022'de müşteki E.B.M. ile eski eşi şüpheli B.G.B. arasında 2 yaşındaki çocuklarının velayeti ve görüşmesi kapsamında aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu zanlı B.G.B'nin müşteki ve halasını bıçaklamasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca B.G.B. ile olay yerinde bulunan babası İ.B. hakkında derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şüpheli B.G.B. aynı gün gözaltına alınmış, tutuklanması talebiyle 14 Ağustos 2022'de çıkarıldığı Yozgat Sulh Ceza Hakimliğince 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklanmış, halen Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Müşteki poliklinik servisindeki bir günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya mecralarındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." Yozgat'ta 13 Ağustos'ta B.G.B. (34), Aşağı Çatak Mahallesi Ali Efendi Camisi avlusunda tartıştığı eski eşi bir çocuk annesi E.B.M. (21) ve halası H.D'yi (53) bıçakla yaralamıştı.

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