Eski eşinden, Reha Muhtar hakkında şok itiraf

Deniz Uğur ve eski eşi Reha Muhtar arasında geçenler herkesi şoka uğraşmıştı. Reha Muhtar hakkında çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle dava açıp, kızı hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Deniz Uğur, Muhtar ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Yıllardır şiddet gördüğünü ve çocuklarını için şiddete sustuğunu söyleyen Deniz Uğur, son yaşananların ardından konuşmaya ve her şeyi anlatmaya karar verdi. Herkesin konuştuğu olayı Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı.

Sadece çocuklarının umrunda olduğunu, kariyerini düşünmediğini söyledi.

Her şey psikolojik şiddetle başlamış

Uğur, “Çocuğa şiddet kabul edilir bir şey değil. Çocuklarımı korumak için konuşma ve mücadele verme kararı aldım. Ne kariyerim umurumda, ne medya... Benim çocuklarımı korumak dışında hiçbir şey umurumda değil” dedi.

Ömür Sabuncuoğlu'nun her şeyin bu noktaya nasıl geldiğini sorması üzerine Deniz Uğur, “İlk önce psikolojik şiddetle başladı. Çocukların yapmadığı şeyleri yapmaya başladığını iddia ediyordu. Eşyaları kayboluyor, bundan çocukları sorumlu tutuyor. 'Anneniz yaptırdı' diyor, beni CIA ajanı olmakla suçluyordu”açıklamalarında bulundu.

''Hangi psikolog benden daha iyi bilebilir?''

Reha Muhtar'la aralarındaki sorunları çocukları için bitirmek istediğini söyleyen Uğur, “Her türlü soruma karşı karşımda bir duvar vardı. Psikoloğa gidelim dediğimde ‘Hangi psikolog benden daha iyi bilir?’ yanıtını aldım” şeklinde konuştu.

Çocukların velayetini Deniz Uğur vermiş

Deniz Uğur, çocuklarının velayetlerini neden babasınına verdiği hakkında konuştu. “Velayeti kendi rızamla bıraktım. Annelik haklarım korunacaktı. Otizmli oğlumla daha çok ilgilenebilecektim ve kanser atlatmıştım. Çocuklar küçükken hiçbir problem yoktu. Maddi vericilik konusunda hala bir sıkıntı yok. İyi bir baba görünüyor ama iyi baba olmak böyle bir şey değil” dedi.

Çocuklar büyüyünce şiddet artmış

Şiddetin gün geçtikçe arttığını iddia eden Uğur, “Düşünsenize; çocuğunuz küfürlerle dolu bir evde büyüyor. Evde çalışanlar şiddet görüyor. Evdeki yaşlı dedenin hırpalandığına şahit oluyor. Herkes bunu biliyor ama 'Biri çıkıp, konuşsun dediğinde' herkes korkuyor” ifadelerini kullandı.

''Gündemden düştükçe paranoya artıyor''

Deniz Uğur'un ifadelerine göre Reha Muhtar gündemde düştüğü için çocuklarına şiddet uygulamaya başladı.

Reha Muhtar’ın çocuklarına uyguladığı şiddetin nedeninin gündemden düşmesine bağlayan Deniz Uğur, “Gündemden düştükçe paranoya artıyor. Daha fazla sinirli olmaya başlıyor. Her anı bir olmayan birinden bahsediyoruz. Dalgalı seyir izliyor. Bazen bakıyorsunuz, ne tatlı dilli ama ayın karanlık yüzü başka” şeklinde konuştu.

Reha Muhtar’dan şiddet gören kızının gördüğü şiddeti her anıyla kendisine anlattığını söyleyen oyuncu, “Başından beri yaşadığı her şeyi gelip, bana anlatıyor” derken, her şiddet olayı sonrası Reha Muhtar’la konuşmayı denediğini ama bunda başarılı olamadığını dile getirdi.

Uğur, “Asla düşman olmak istemezdim. Sulh içinde bunu çözmeyi ve çocuklarının babalarıyla barışmasını isterdim. Benim huzurlu bir hayatım var, çocuklarım benim yanımdayken mutlu ve huzurlu” ifadelerinde bulundu.

''Tedavi olması şart''

Her şeye rağmen Reha Muhtar'ın çocuklarıyla aralarının iyi olması gerektiğini Uğur, “Tedavi olması şart. Bu tarz çoklu kişilik bozuklukları yaşayan insanlar ancak tedaviyle düzelebilir” dedi.