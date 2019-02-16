0553 313 94 23

Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup çocuğunu kaçırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Cem Kulaklıoğlu, 9 yıl önce boşandığı eşinin, velayeti kendisinde olan kızını, 2 günlüğüne görmek için aldığını ancak geri getirmediğini öne sürdü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Kulaklıoğlu, "Kızımı eski eşim, yeni eşiyle birlikte kaçırdı. Bir kez telefonla görüştüm ve evi onların üstüne yaparsam kızımı vereceklerini söylediler" dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup çocuğunu kaçırdı

AdanaMerkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde oturan belediye işçisi Cem Kulaklıoğlu (36), 2010 yılında boşandığı P.Ç.'nin (30), velayeti kendisinde olan 13 yaşındaki kızını kaçırdığını iddia etti.

28 Ocak günü eski eşinin kendisini aradığını, kızını özlediğini ve 2 günlüğüne görmek istediğini söylediğini belirten Kulaklıoğlu, "Velayeti bende olan çocuğumu özlediğini söyleyerek 2 günlüğüne aldı. Daha sonra bir daha geri getirmedi. Çocuğum 2 haftadır okuluna dahi gidemiyor. Eğitiminden geri kaldı. Çocuğumun bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

P.Ç. ve yeni eşinin kızını kaçırdığını öne süren Cem Kulaklıoğlu, çocuğunu 20 gündür görmediğini belirtti. Bu süre içinde sadece bir kez eski eşine telefonla ulaşabildiğini belirten Kulakoğlu, aralarında geçen konuşmada ise P.Ç.nin çocuğu geri vermek için evi üstüne yapmasını istediğini öne sürerek şöyle konuştu:

 "Çocuğu almak istiyorsan evi üstüme yapacaksın, dedi. Yeni eşiyle birlikte hareket ediyorlar. 2010'da boşandık. Mahkeme ilk önce velayeti annesine verdi ama daha sonra velayeti bana geçirdi. 28 Ocak günü çocuğumu aldı ve o günden beri ortada yoklar. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde olabileceklerine dair bilgiler aldım. Yetkililere sesleniyorum, çocuğumu bana teslim etsinler, onu bulsunlar."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:38
  1. Osmaniye
  2. Adana
  3. Yüreğir ilçesi
  4. Cem Kulaklıoğlu
  5. çocuk kaçırma
  6. suç duyurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plajda kendini vuran emekli polis hayatını kaybetti
    1. Plajda kendini vuran emekli polis..
    2. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    3. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    4. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    5. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    6. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    7. Pembe kodla bebekler güvende
    8. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    9. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    10. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    11. O sevindi, herkes üzüldü
    12. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    13. "Böyle bir rapor yok"
    14. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    15. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    16. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    17. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    18. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    19. Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
    20. Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat..
    21. Lösemi hastası Sonat Emre için kritik..
    22. Bayramlarımızı zehir eden Çin’in..
    23. "Kadroyla birlikte iş verimi artacak"
    24. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası..
    25. Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü
    26. Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak..
    27. Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini..
    28. Emrah şarkıcılığı bırakıyor mu? Emrah..
    29. TÜRKSAT'ı işgal eden FETÖ'cülere rekor..
    30. Doğu Ekspresi'ne bilet bulmakta zorluk..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü