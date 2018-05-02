Eski Erzincan Milletvekili Karsu hayatını kaybetti

Karsu'nun cenazesi yarın Ankara'daki Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Erzincan'da 1926 yılında dünyaya gelen Nurettin Karsu, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden mezun oldu.

TCDD Genel Müdürlüğü Teknik Müşaviri ve Malzeme Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Karsu, 15 ve 16'ncı Dönem Erzincan Milletvekilliği yaptı.

Nurettin Karsu, evli ve 3 çocuk babasıydı.