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Yerel Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
Yerel

Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Adana'da eski sevgilisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:10:00 -
Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 39 yaşındaki Bahar Torun barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Torun'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bahar Torun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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