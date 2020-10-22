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Gündem Eski emniyet müdürleri de var! 12 ilde 38 şüpheliye FETÖ’den gözaltı
Gündem

Eski emniyet müdürleri de var! 12 ilde 38 şüpheliye FETÖ’den gözaltı

FETÖ’nün ‘emniyet mahrem yapılanması’na yönelik Aksaray merkezli soruşturmada aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 10:31:00 -
Eski emniyet müdürleri de var! 12 ilde 38 şüpheliye FETÖ’den gözaltı

Aksaray, Konya, Niğde, Mersin, Adana, Ankara, Kayseri, İzmir ve Çanakkale'de farklı adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 17 zanlı yakalandı. Antalya’da da kentte aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışmada adresleri tespit edilen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Van ve Bursa’da da örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı.

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