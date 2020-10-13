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Aktüel Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Aktüel

Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 08:41:48 -
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı

İZMİR (AA) - Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.

Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı.

Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.

Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.




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