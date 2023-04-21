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Medya Eski danışmanından, Erdoğan'a rezil sözler
Medya

Eski danışmanından, Erdoğan'a rezil sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-21 11:24:00 -
Eski danışmanından, Erdoğan'a rezil sözler

Danışmanlığını yaptığı dönemde, ne söyleyecek diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan Akif Beki, Ahmet Davutoğlu'nun saflarında ise Erdoğan'a ağzına geleni söylüyor... Beki, şimdi de Türkiye ekonomisini aklı sıra alaya aldı.

Danışmanlığını yaptığı dönemde, ne söyleyecek diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan Akif Beki, Ahmet Davutoğlu'nun saflarında ise Erdoğan'a ağzına geleni söylüyor...

Beki, şimdi de Türkiye ekonomisini aklı sıra alaya aldı. Beki, Karar gazetesindeki pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide başarı çıtasını şuraya çaktı:

"Faizi düşürdük de ne oldu, battık mı?"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batmadıysak iyiyiz demek, buna da şükredeceğiz yani.

(…)

İktidarın, son yıllarda halka sunduğu genel teklif de bundan ileri gitmiyor.

Sürekli sabır ve şükür isteniyor milletten.

Hayat şartlarımız kötüleşmiş olabilir. Ama daha her şeyimizi kaybedecek kadar batmadıysak iyiyiz, hatta bizden iyisi yok, Allah aratmasın, kıymetini bilelim diye.

(…) Herkes başaramaz. Yaparsa kim yapar, malum. 'Alanı ekonomi, neticesi de ortada.' (…)"

 

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