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Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, parti başkanlığından istifa etti

Eski Danimarka Başbakanı Rasmussen, partisi Venstre'nın başkanlığından ayrıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:20
Eski Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, parti başkanlığından istifa etti

Geçen haziranda yapılan parlamento seçimlerinde, hükümeti sol partilere karşı kaybeden Liberal Parti Venstre'nın lideri Rasmussen, parti içi muhalefetin baskısı üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

Seçimde elde edilen yenilginin ardından parti başkanlığından ayrılması beklenen ancak Danimarka'daki geleneklerin aksine parti başkanlığına devam etmekte ısrar eden Rasmussen, son günlerde tabandan gelen "istifa" çağrısına ilk günlerde direndi.

Rasmussen, gelecek parti kongresinde liderlik tartışmasının gündeme getirileceğinin açıklanması üzerine ise başkanlığı bıraktı.

Jensen'in adı "yeni başkan" olarak öne çıkıyor 

Eski Başbakan Rasmussen, sosyal medyadan duyurduğu istifa kararı sonrası yaptığı paylaşımda, ailesiyle çekilen bir fotoğrafına, "Bazı şeyler diğerlerinden daha önemli." yorumu yaptı.

Rasmussen ile Genel Başkan Yardımcısı Kristian Jensen de istifa ederken, partinin yeni başkanı bu ay yapılacak olağanüstü genel kuruldaki seçimle belirlenecek.

Parti kulislerinde, yeni başkan olarak Jakob Ellemann-Jensen'in adı ön plana çıkıyor.

Lars Lökke Rasmussen

Parti Başkanlığı'nı Anders Fogh Rasmussen'den 2009'da devralan Rasmussen, başbakanlık öncesi 2001-2007'de İçişleri ve Sağlık Bakanı, 2007-2009'da da Maliye Bakanı görevlerinde bulundu.

55 yaşındaki Rasmussen, 2009-2011 ve 2015-2019'da iki dönem Danimarka Başbakanlığı yaptı.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:20
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