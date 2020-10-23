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Ekonomi Eski cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, başbakanlar ve milletvekilleri… Yeni maaşlar belli oldu
Ekonomi

Eski cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, başbakanlar ve milletvekilleri… Yeni maaşlar belli oldu

Emekli cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekillerinin maaşlarına zam geldi. İşte 2021 yılında alacakları maaşlar...

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:18:00 -
Eski cumhurbaşkanları, TBMM başkanları, başbakanlar ve milletvekilleri… Yeni maaşlar belli oldu

2021 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Bütçesi Meclis'e sunuldu. Bütçe görüşmeleri devam ederken Cumhurbaşkanı'nın brüt aylığının yanı sıra buna bağlı olarak belirlenen eski cumhurbaşkanları ve milletvekillerinin emekli maaşları da belli oldu. 2021'de milletvekili emekli aylığı ek ödeme hariç yaklaşık 15 bin 800 lira olacak.

Cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları 35 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Meclis'e sunulan 2021 bütçe teklifine göre, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekili emeklisi olanlar ile bunlardan vefat edenlerin hak sahiplerini de yakından ilgilendiriyor.

2021 bütçesiyle birlikte eski cumhurbaşkanlarının emekli aylıkları yaklaşık 35 bin lira olacak. Emekli milletvekillerinin aylığı ise yaklaşık 15 bin 800 liraya ulaşacak.

 

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