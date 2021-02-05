Eski cumhurbaşkanını bombalayıp gitti! Abdullah Gül'ü sarsacak istifa

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokasyonlar devam ederken eylemcilere bazı partilerden akılalmaz bir şekilde destek veriliyor. Bu isimlerden biri de DEVA Partisi Lideri Ali Babacan oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları desteklemesine sosyal medya hesabından tepki gösteren Avukat Latif Cem Baran, vekilliğini yürüttüğü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le temel değerlerin uyuşmaması sebebi ile hukuki ilişkisini de istifa ederek sonlandırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avukat Latif Cem Baran şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi süreçler ve yaşadıklarımız bir ‘duruş’ sergilemeyi gerektiriyor. Temel değerlerimle örtüşmeyen farklılıklar sebebiyle, Abdullah Gül ile siyasal ilişkimi ve de kâğıt üzerindeki hukuki vekalet ilişkisini, istifa ile sonlandırdım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara tepki gösteren Baran, isminin birlikte anılmasından rahatsız olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından Ali Babacan’ın yayınladığı mesaja tepki göstermişti.

Baran, “Senin bu ‘sahte duruşlarını’ gördüğümüz için yanımızda değilsin, olamazsın” demişti.

Baran önceki gün açıklamasında “Kendi siyasi çıkarları için maksadını aşmış bu gösterilerin savunulması vicdanen ve siyaseten doğru değildir. Bu sahte duruşları ve kendi siyasi çıkarları uğruna toplumsal değerleri hiçe sayan politikalarını çok daha önceleri gördüğüm için ismimin DEVA Partisi ile anılmasını istemedim. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.