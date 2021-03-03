Eski cumhurbaşkanından olay sözler: Bu sorun Türkiye'nin desteğiyle çözülür
Yıllardır devam eden Kırım meselesine ilişkin konuşan Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Makaroviç sorunun Türkiye'nin desteğiyle çözülebileceğini söyledi.
Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Makaroviç Kravçuk, ülke basınına Donbass ve Kırım konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kravçuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin Donbass ve Kırım meselelerinde uluslararası arenada faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığını belirtti.
Rusya'nın üzerindeki uluslararası baskının arttığını ifade eden Kravçuk, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Kırım ilhakına karşı tavrını açıkça gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyareti sonrasında yaptığı açıklama gösterdiği gibi, Avrupa ile ilişkiler de kötüye gidiyor" dedi.
Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Makaroviç Kravçuk Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne döndürülmesi meselesinin Türkiye'nin de katılacağı "Kırım Platformu"nda çözülebileceğini açıkladı.
Kaynak: Star.com.tr