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Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadetinin ardından Al-Jazeera canlı yayınına bağlanarak taziyesini ileten Tunus Eski Cumhurbaşkanı Dr. Munsif el-Merzuki, gözyaşlarına hakim olamadı.

18 Haziran 2019 Salı 13:20

 yeniakit.com.tr Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin şehadet haberi tüm dünya müslümanları tarafından hüzünle karşılanırken, dünya liderleri de Mursi için taziye mesajları yayınlamaya devam ediyor.

Şehid Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından Katar merkezli Al-Jazeera Televizyonu'nun canlı yayınına bağlanan Tunus Eski Cumhurbaşkanı Dr. Munsif el-Merzuki, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı.

Al-Jazeera spikerinin "Ekranlarımız aracılığıyla Dr. Muhammed Mursi'ye nasıl seslenirsiniz?" şeklindeki sorusuna cevap veren el-Merzuki, "Allah, son yerinde seni kabul etsin. Bu halk için tüm verdiklerin sebebiyle Allah mübarek etsin. Allah, sabrın sebebiyle seni mübarek eylesin. Senin için daha fazla şey yapamadığımız için Allah bizi bağışlasın. Allah sana rahmet eylesin." dedi. Merzuki, tam bu sırada göz yaşlarına hakim olamayarak hıçkırıklara boğuldu.

Yasemin Devrimi sonrası Tunus’un demokratik yöntemlerle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olan Merzuki, Mursi ile aynı dönemde aynı vazifeyi sürdürmüştü.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:20
  1. Munsıf El-Merzuki
  2. El-Merzuki
  3. Muhammed Mursi
  4. veda mesajı
  5. Taziye

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