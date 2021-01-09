Eski CIA yetkilisinden bomba iddia: Trump giderayak savaş ilan edebilir

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump'ın bir nükleer savaş başlatmak için fırlatma kodlarına erişememesini sağlamak için, üst düzey askeri yetkililerle önlemleri görüştüğünü açıklamıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan eski CIA yetkilisi ve Ulusal Çıkar Konseyi Başkanı Philip Giraldi, Trump'ın gitmeden İran'a savaş ilan edeceğinden korkulduğunu iddia etti.

Giraldi, verdiği demeçte, "Endişem, Trump'ın İran ile savaş başlatacak kadar dengesiz olması. Bence açıkça zihinsel olarak dengesiz ve bu nedenle 25'inci madde uyarınca görevden alınabilir" dedi.

Cumhuriyetçiler Trump'a karşı oy kullanacak mı?

Giraldi, bununla birlikte, Demokratların bir suçlama süreci başlatacaklarına dair açıklamalarına rağmen, Senato'daki yeterli sayıda Cumhuriyetçinin Trump aleyhine herhangi bir suçlama maddesine oy vermeye istekli olacağına dair şüphelerini dile getirdi.

Giraldi, Demokratların Trump'ın ayaklanma çağrısında bulunduğu konusunda net bir dava açabileceğine de inanmadığını belirtti.

Giraldi, "Trump'ı suçlamak için, yorumlarının bir ayaklanma çağrısı olduğunu kanıtlamaları gerekecek. Bunları açık bir şekilde dava edebileceklerinden şüpheliyim. Her halükarda çok az Cumhuriyetçi bunu destekleyecek" dedi.

Görevden alma ülkeyi daha da böler

Giraldi ayrıca, devlet başkanına karşı yeni bir görevden alma (azil) sürecinin başlatılmasının, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin partizan gerilimleri ve siyasi şiddet tehdidini azaltmak için çağrılar yaptığı bir dönemde, ülkeyi daha da böleceğini kaydetti.

Giraldi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratların başarılı olması durumunda Trump'ın kahraman olacağına dair siyasi bir düşünce var. Bu, tam olarak şu anda istenilmeyen bir şey. Kongre'yi basanlar, tespit edilse bile, muhtemelen asgari cezayla karşılaşacaklardır."

Giraldi, isyancıların Kongre binasına kolaylıkla saldırmasının da, pek çok soru oluştuğunu belirtti.

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