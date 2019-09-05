Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

Yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde yer alan eski CHP'li milletevkili İhsan Özkes, yeni oluşumla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İhsan Özkes, Medyascope'deki 'Yeni partiler neyi değiştirir' konulu özel yayına katıldı.

İhsan Özkes, yeni oluşuma Davutoğlu'nun daveti üzerine katılıdığını belirterek, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine ekibine katıldım. Eski başbakan tanındıkça sevilecek bir kişilik. Kendisi mevcut sistemden rahatsız olduğunu itiraf etti. Bu yüzden onun yanında yer aldım. Adli yıl açılışı Külliye'de yapılıyor. Bunun yargıda yapılması lazım. Bu şu demek, bütün güçler tek elde toplanıyor" dedi.

"Adını yeni bir oluşum olarak koyuldu"

Yeni partinin genel hedefine yönelik konuşan Özkes, "Davutoğlu, bu yeni oluşumun adını yeni bir hal olarak koydu. Burada hakka ve hakikate sadakat olacak. Kişilere değil, çünkü kişiler beşer, şaşar. Lider değil, ortak akılla harekete edilecek. Sorgulanan ve hesap veren bir sistem olacak. Taşlar yerine oturacak burada. İnsan odaklı bir oluşum hedefleniyor" dedi.