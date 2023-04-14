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Siyaset Eski CHP'li kadın gerçekleri böyle anlattı!
Siyaset

Eski CHP'li kadın gerçekleri böyle anlattı!

Yeniakit Publisher
2023-04-14 23:15:00 - 2023-04-14 23:17:14

Sosyal medyada eskiden CHP'li olduğunu söyleyen bir kadının gençlere yönelik, "Bunlara inanmayın" çağrısı gündem oldu.

Sosyal medyada bir kadın, eskiden CHP'li olduğunu belirterek, CHP'nin kirli yüzünü tane tane anlattı.

"Ben AK Partili değildim ama şu anda bin 1 oyum olsa hepsini AK Parti'ye vermek için kavga ederim" diyen kadın, "Sabahtan akşama kadar Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye kötüyse o FETÖ'cüler neden CHP'den af isteyip Türkiye'ye geri dönmek istiyor?" ifadelerini kullandı.

Eski CHP'li kadın, gençleri de şöyle uyardı: Gençler bunlara sakın inanmayın!

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