Eski CHP'li kadın gerçekleri böyle anlattı!

Sosyal medyada bir kadın, eskiden CHP'li olduğunu belirterek, CHP'nin kirli yüzünü tane tane anlattı.

"Ben AK Partili değildim ama şu anda bin 1 oyum olsa hepsini AK Parti'ye vermek için kavga ederim" diyen kadın, "Sabahtan akşama kadar Türkiye'yi kötülüyorlar. Türkiye kötüyse o FETÖ'cüler neden CHP'den af isteyip Türkiye'ye geri dönmek istiyor?" ifadelerini kullandı.

Eski CHP'li kadın, gençleri de şöyle uyardı: Gençler bunlara sakın inanmayın!