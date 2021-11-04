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Gündem Eski CHP'li başkanın 'cinsel saldırı' davası! 5 yıl hapsi isteniyor
Gündem

Eski CHP'li başkanın 'cinsel saldırı' davası! 5 yıl hapsi isteniyor

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:51:00 -
Eski CHP'li başkanın 'cinsel saldırı' davası! 5 yıl hapsi isteniyor

Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, 20 yaşındaki genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık G.Ö.A gelmezken, müşteki D.A ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Engin Deniz esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada, müştekinin iddialarını doğrulayan kamera kaydı, ses kaydı, yazışma ve görgüye dayalı tanık beyanı gibi hiçbir somut delilin bulunmadığı belirtildi.

Dosya kapsamında dinlenen hiçbir tanığın olaya ilişkin görgüsünün olmadığı savunulan mütalaada, bu nedenle sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince beraatine karar verilmesi talep edildi.

Söz verilen sanık avukatı Güven Ömür, mütalaayı kabul ettiklerini belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Müşteki D.A ise mütalaayı kabul etmediğini kaydederek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın, müşteki D.A ile 12 Mart 2020'de Ümraniye Dudullu tepesine araçla giderek bir süre bankta oturdukları ve konuştukları anlatılıyor.

Müşteki ile sanığın daha sonra araca bindikleri kaydedilen iddianamede, sanık G.Ö.A'nın müşteki D.A'ya rızası dışında sarılıp öptüğü, müştekinin de bu sırada sanığı eliyle ittiği, sanığın, daha sonra gitmek istemesi üzerine müştekiyi aracıyla evine bıraktığı kaydediliyor.

İddianamede, G.Ö.A'nın bu şekilde, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği hususunda yeterli şüphe oluştuğu kaydedilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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