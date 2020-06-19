Eski cezaevi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Köyü oluyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt-Eskişehir karayolunda, iş dünyasında ve proje uygulama alanlarında incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte Söğüt-Eskişehir karayolunun genişletme ve asfaltlama çalışmalarını yürüten yüklenici firmanın şantiyesinde çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakıh Türbeleri ile tarihi mekanları ziyaret etmek amacıyla kullandığı Söğüt-Eskişehir karayolunda devam eden genişletme ve bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Şentürk, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, işçilerle sohbet etti.

Bayırköy Belde Belediyesi tarafından BEBKA 2020 SOGEP çağrısına sunulan ’’Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi Köyü’’ projesi ile ilgili bilgi alan Vali Şentürk, uygulama alanı olarak planlanan eski cezaevi binası ve çevresindeki sosyal alanlarda Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Güngördü ile beraber saha incelemesi gerçekleştirdi.