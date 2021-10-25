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Gündem Eski büyükelçiden skandal paylaşım! Geri adım atmalarından rahatsız oldu
Gündem

Eski büyükelçiden skandal paylaşım! Geri adım atmalarından rahatsız oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçi için yaptığı "istenmeyen adam" çıkışı sonrası büyükelçilerin geri adım atmasına Türkiye'nin yıllarca Washington Büyükelçiliğini yapan Namık Tan'dan skandal bir yorum geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:37:00 -
Eski büyükelçiden skandal paylaşım! Geri adım atmalarından rahatsız oldu

18 Ekim'de ABD önderliğinde 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri tarafından tutuklu Osman Kavala ile ilgili kendilerini yargı yerine koyarak tahliye edilmesi yönündeki açıklamaları sonrası başlayan kriz bu ülkelerin büyükelçiliklerinin geri atmaları ile sona ererken olayla ilgili skandal bir açıklama Türkiye'nin Washington eski büyükelçisi Namık Tan'dan geldi.

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçisini "istenmeyen kişi" olarak ilan etme kararı için, "Umarım birileri Cumhurbaşkanını aksi yönde ikna etmek için çalışıyorlardır aksi halde sonuç Türkiye için hiç iyi olmayacaktır" yorumunda bulunan Namık Tan, büyükelçilerin geri adım atmaları sonrası için ise bu ülkelerin yaptıkları açıklama ile "Türkiye'yi düştüğü çukurdan kurtarmak için ip atmışlar" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

Tan sosyal medya paylaşımında "On Büyükelçi düştüğümüz çukurdan kurtulmamız için bir ip atmışa benziyor. Bizimkilerin bu açıklamaların üzerine atlaması bir danışıklı dövüşün de işareti. Yani, bizi kendi kendimizi düşürdüğümüz çukurdan kurtarmak için attığınız ipi tutmaya hazırız diyor, bizimkiler…" ifadelerini kullandı.

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