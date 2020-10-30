İnsanlar, hayatlarını güvenli bir yapı içerisinde geçirmek ve ailelerini koruyabilmek için ikamet edecekleri konutların depreme dayanıklı bina olmasını istiyor.

Bir yapı içerisinde dış görünüş olarak ve fiziki özellikleri ile çok sağlam ve estetik görünen bir daire, satılık daire olarak sizi cezbederken çoğu zaman depreme dayanıklı bina konumunda bulunmayabiliyor.

Bu noktada yapılarda ayrım yapılabilmesi için en önemli katkıyı deprem yönetmeliği sağlıyor. Eski dönemlerde oluşturmuş olan deprem yönetmeliği, yeni dönem deprem yönetmeliğine göre yapıların daha az dayanıklılığa sahip olmasına neden olduğu için yapıların inşa yılı bu konuda önemli bir kıstas oluşturuyor.

7 kritere dikkat

1) Bina 1999 yılında önce yapıldıysa

2) Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa

3) İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa

4) Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C1O altındaysa

5) Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa

6) Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa

7) Bina dere yatağı, dolgudaysa riskli olma ihtimali var.

Eski binanın depreme dayanıklı olduğu nasıl anlaşılır?

Binanın dayanıklılık noktasında incelenmesi için önemli testlerin yapılması gerekiyor. Testlerden geçen binalar ise depreme dayanıklı statüsünde oluyor.

Özellikle 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depremi sonrasında devlet tarafından oluşturulan yeni deprem yönetmeliğine bağlı bir şekilde inşa edilen yapılar daha yüksek sağlamlık gösterirken, eski dönemlerde inşa edilmiş yapılar daha riskli konumda bulunuyor.

Hasarlı bina risk analizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nde başvuru yapabilir. Binanız risk altındaysa eğer bakanlık devreye girerek binadan tahliye işlemleri gerçekleşiyor.

ALO 181 hattını arayarak Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tapu Kadastro çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.

Belediyelerin yanı sıra özel bir şekilde kurulmuş olan firmalar tarafından da bina deprem testi uygulamaları gerçekleştirilirken bu firmalar; inşaat işleriyle ilgilenen ve sektörel olarak yapı ve deprem uygulama araştırma merkezleri konumunda bulunarak hizmet veren firmalardan oluşuyor. Bina sahiplerinin test işlemi gerçekleştirmesi için bu firmalar ile iletişime geçmesi ve binalarının özelliklerini belirttikten sonra taraflarından talep edilen ücreti peşin olarak ödemeleri gerekiyor. Başvuru ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra firmalar tarafından belirlenmiş olan günde binanıza yetkili ekipler, gerekli ölçüm ve uygulama malzemeleri ile gelerek test aşamasını başlatıyorlar. Test aşamasında ekipler tarafından ölçümler yapılırken, binanın olası deprem risklerindeki dayanıklılığı net rakamlarla belirlenebiliyor. Bu noktada ölçümler yapılırken özellikle binanın kolonları, temeli ve duvarları gibi yapı ayrıntıları inceleniyor.