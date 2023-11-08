  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ve Hande Fırat bombayı patlattı! Hakan Fidan’la ilgili şok iddia

Almanya başı çekiyor! Türkiye'den otomotivde büyük atak

Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Cevdet Yılmaz sinyali verdi! Cezalar 10 katına çıktı

Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

İki ilimizde petrol gelişmesi! Uzmanlar apar topar bölgeye gitti, yerin altından çıkması an meselesi

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Orada bulunan doğalgazla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Çıkarılamayacak! Ruhuna El Fatiha
Yaşam Eski belediye başkanının üzen ölümü! Sobalı evinde sızan gazdan öldü
Yaşam

Eski belediye başkanının üzen ölümü! Sobalı evinde sızan gazdan öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-08 20:51:00 - 2023-11-08 21:04:56
Eski belediye başkanının üzen ölümü! Sobalı evinde sızan gazdan öldü

Konya’nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan öldü, eşi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan Hızır Özkan (81) ve eşi Elife Özkan (63) kendisinden bir süredir haber alamayan komşuları tarafından evde baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elife Özkan hastaneye kaldırıldı

Durumu ağır olan Elife Özkan ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi'ndeki müdahale sonrası sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Hızır Özkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Hızır Özkan'ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e BM’den önemli davet
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e BM’den önemli davet

Aktüel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e BM’den önemli davet

Belediye Başkanı isyan etti: Beni CHP hasta etti
Belediye Başkanı isyan etti: Beni CHP hasta etti

Gündem

Belediye Başkanı isyan etti: Beni CHP hasta etti

O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi
O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi

Siyaset

O belediye başkanı AK Parti'den ihraç edildi

Konya'da anlamlı eylem! Anne ve çocukları Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü
Konya'da anlamlı eylem! Anne ve çocukları Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Yerel

Konya'da anlamlı eylem! Anne ve çocukları Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu
Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu

Yerel

Konya'da yangın faciası! 20 bin balya saman kül oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İsrail malına boykota veto!
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İsrail malına boykota veto!

Siyaset

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'ndan İsrail malına boykota veto!

Onu, ‘Var Mısın Yok Musun?’ ile bütün Türkiye tanımıştı! Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor?
Onu, ‘Var Mısın Yok Musun?’ ile bütün Türkiye tanımıştı! Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor?

Gündem

Onu, ‘Var Mısın Yok Musun?’ ile bütün Türkiye tanımıştı! Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın şimdi ne iş yapıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23