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Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan Başkan Yaman’a ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Odunpazarı eski Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:52
Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan Başkan Yaman’a ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Odunpazarı eski Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Bilecik’in Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız aynı zamanda Odunpazarı eski Belediye Başkanımız Burhan Sakallı bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ardından, Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin, Kubbealtı organizasyon sahibi hemşehrimiz Mehmet Çoban ve Kenan Çoban AK Parti Bayırköy Belde Başkanımız Selçuk Gedik de bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:52
  1. odunpazarı

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