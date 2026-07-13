Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Bir dönem belde olan Sağmalı’nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.