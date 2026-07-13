  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Hurşit Güneş’ten Güner’e destek çağrısı! “CHP yönetiminin bir aksiyon göstermesi gerekir” Bavi Tayfunu vurdu! 61 binden fazla kişi tahliye edildi "Mutabakat bir kriz sürecine girmiştir" Sorumlusu ABD’dir MASAK'tan, FETÖ'nün para akışına sıkı takip! Uyuyan hücrelerin mal varlığına darbe Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı? Şamil Tayyar’dan kritik “AHBAP” mesajı! “Haluk Levent’e koruma zırhı oluşturanlar da kendini sorgulamalıdır!” Zeki Bahçe: 5816'dan yargılansınlar: Ahbap'tan Atatürk maskeli soygun! Soylu'dan kritik 15 Temmuz tespiti! İhanetin atlama taşı Gezi provokasyonu AK Partili Dr. Hasan Arslan’dan AHBAP skandalına sert tepki Keban Altıyaka Barajı'na start verildi! 8 bin 630 dekara can suyu taşıyacak
Gündem Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!
Gündem

Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski belediye başkanının kullandığı aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Sağmalı Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Bir dönem belde olan Sağmalı’nın eski belediye başkanı Zeki Erbulun'un kullandığı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Plakası henüz öğrenilemeyen araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu
Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu

Gündem

Kimsenin burnu bile kanamamıştı ama kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!
Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

Yerel

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23