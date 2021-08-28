  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Alkol hayatından etti! Şelaleden düşüp derede boğuldu
ABD, felaket öncesi 'acil durum' ilan etti!
İzmir'de afetzedeler için başlatılan kampanyaya verilen destek açıklandı!
ABD istihbaratından Kovid-19 duyurusu! 'Biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz'
Gündem Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Gündem

Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

1999 - 2004 yılları arasında Serinhisar Belediye Başkanlığı görevini yürüten Dr. Adil Kaplan vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 01:15:00 -
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak girdiği seçimlerde 1999 yılında Serinhisar Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Adil Kaplan daha sonra partisinden istifa ederek görevini 2004 yılına kadar yürütmüştü.

Dr. Adil Kaplan, 2004 seçimlerini kaybettikten sonra Antalya’ya yerleşmişti. Bir dönem orada İl Sağlık Müdürlüğü görevini de yürüten Kaplan, dün gece Antalya’daki yayla evine gittiği öğrenildi.

Yakınlarının kendisini telefonla aradığı, telefonlarına geri dönüş almayınca polise haber verildi. Yapılan inceleme sonucunda Dr. Adil Kaplan’ın kaldığı yayla evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kendisine ait 2 adet hastanesi bulunan 54 yaşındaki Kaplan'ın ölümünün ardından Serinhisar Belediyesi başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, 1999 - 2004 yılları arasında Serinhisar Belediyemiz Başkanlık görevinde bulunan Adil Kaplan'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay