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Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

Tüm yurtta FETÖ'ye karşı operasyonlar sürerken Antalya Korkuteli Belediyesi'nin eski başkanı Hasan Gökce FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
Eski belediye başkanı FETÖ'den gözaltında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Korkuteli Belediyesi eski Başkanı Hasan Gökce hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Antalya ili Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, şüphelinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde adli işlemleri halen devam etmektedir."

VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ

Korkuteli'nde 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl temmuz ayında MHP'den ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Hasan Gökce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylığı için görevinden istifa etmiş ancak aday gösterilmemişti.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 10:01
  1. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Korkuteli Belediyesi
  3. Hasan Gökce
  4. FETÖ üyesi
  5. MHP
  6. İYİ Parti

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