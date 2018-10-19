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Eski başkanı Türkiye'yi hedef almıştı... Türk hackerlar İngiliz istihbarat birimi MI6'yı erişime kapattı!

MI6'nın eski başkanının Türkiye'yi hedef almasının ardından Türk hackerlar İngiliz istihbarat teşkilatı MI6'nın resmi internet sitesini erişime kapattı.

19 Ekim 2018 Cuma 22:52
Eski başkanı Türkiye'yi hedef almıştı... Türk hackerlar İngiliz istihbarat birimi MI6'yı erişime kapattı!

 yeniakit.com.tr 

Daha önce Mossad'ın sitesini erişime kapatan Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, bu kez İngiliz istihbarat servisi MI6'yı vurdu.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6’nın eski başkanı John Sawers, "Konsolosluğu bir şekilde dinliyor olabilirler ya da suikast timinin taşıdığı başka cihazlar dinlenmiş olabilir." açıklamasıyla Türkiye'yi hedef almasının ardından Aslan Neferler'in hedefi oldu.

Aslan Neferler Tim siber operasyonu kendi sosyal hesabından böyle duyurdu:

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:52
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