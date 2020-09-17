Eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idamının 59. Yıldönümü

Türkiye’de çok partili sisteme geçilir geçilmez ilk serbest seçimde CHP diktatörlüğünü yerle bir eden, Müslümanların üzerindeki tüm baskıları kaldıran, ezan yasağını ilga ederek minarelerden ‘Allahuekber’ sadasının yeniden semaya yükselmesini sağlayan Başvekil Adnan Menderes’in idam edilişinin 59. yıldönümü. CHP destekli 27 Mayıs darbecileri tarafından iktidardan indirilen Adnan Menderes, 17 Eylül 1961’de İmralı Adası’nda idam edilerek milletin kalbine gömüldü. Tarihçiler, 59 yıldır Menderes’in rahmetle, darbeci zorbaların lanetle anıldığını ifade ederek, Kemalist ceberutluğun hiçbir zaman iktidar yapılmamasının arka planında, milletteki Menderes hüznünün ve kininin bulunduğunu belirttiler.

Tarihçi Süleyman Kocabaş: “Oy veren veya vermeyen, toplumdaki herkes Menderes’i çok sevdi. O, halka rağmen çıkarılan inkılapları rafa kaldırdı. Laiklik anlayışını mukaddesata silah olarak kullanmadı. Ezanı aslına çevirdi. Ama milletten kopuk vesayetçi kadro, halkın iradesinin iktidara taşınmasını hazmedemedi. ‘İktidarda yine biz olacağız’ diyerek milli iradeye karşı çıktılar. Asıl yargılanması ve idam edilmesi gereken bu darbeciler, hem darbe yapıp başbakan ve bakanları astı hem de 27 Mayıs darbe gününü Hürriyet ve Demokrasi Bayramı yaptı. Allah bir daha o günleri milletimize göstermesin.”

Tarihçi Yazar Yılmaz Altunsoy: “Yıllardır iktidarlar devrildi, cuntacılar geldi-gitti, onlarca seçim yapıldı ancak bir kez bile millet CHP’yi iktidar yapmadı. Bunun bir nedeni de milletin CHP’ye olan Menderes kırgınlığı ve kinidir. Ve bugün de Menderes ekolünde bir iktidar var. Karşısında da aynı derecede yıkıcı bir CHP muhalefeti var. Fikir, yapı ve niyet olarak yine aynısını yapmak istiyorlar. Ellerinden gelse günümüzdeki Menderesleri de asarlar. Ama o devir artık dönmüştür. Müslümanların kış devrimi bitmiştir. Medeniyetimizin önünde bahar ve yaz mevsimi vardır. Elbette soğukların olduğu ara mevsimler olacaktır ama inşallah bir daha CHP zihniyeti bir daha egemen olamayacak, bu millete ve seçtiklerine zulmedemeyecektir.”

‘Ölümüm sizi ebediyete kadar takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir’

İşte milletin adamı merhum Başbakan Adnan Menderes’in idam edilmeden önce kaleme aldığı son satırlar şunlar:

“‘Sizlere dargın değilim, sizin ve diğer zevatın iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde, değiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna koyduğu başını 17 sene evvel almadığınız için müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi silahların gölgesinde yaşayan kahraman efendinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyeyim ki milletçe kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi ve efendinizi yine de 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimden korkmayacaksınız. Ama şimdi milletle el ele verecek Adnan Menderes’in ölümü ebediyete kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Amma buna rağmen merhametim sizlerle beraberdir.”