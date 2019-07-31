Eski başbakanın damadı ölü bulundu!

Siddhartha'nın ailesi hastaneye giderek cesedini teşhis etti. Şirketin sahibi Siddhartha'nın, 'borçlarla' ilgili bir mektup yazarak her şeyi anlattığı belirlendi.

Hindistan'da 1750 şubenin sahibi olan Siddhartha, yazdığı mektupta 'Tüm çabalarına karşın karlı bir iş modeli oluşturamadığı' söylüyor. Polis tarafından da doğrulanan mektubun devamında 'Tüm hatalarımdan ben sorumluyum. Tüm finansal kararlar benim sorumluluğumdaydı.' diyor.

Devamındaysa 'Bir girişimci olarak başarısız oldum.' diyerek bir nevi durumların bu noktaya gelişini belirtiyor.

Hisseler yüzde 20 düştü

Cafe Coffee, 1750 şube ile Hindistan'ın en büyük kahve zinciri konumunda. Zincirin, Malezya, Mısır, Nepal'de de şubeleri bulunuyor.

Şirketin kurucusu olan Siddhartha aile üyelerinin payları ile birlikte hisselerin yüzde 50'sine hakim durumdaydı. Ünlü işadamının Coca-Cola ile 1.45 milyar dolarlık bir satış konusunda görüştüğü yönünde haberler yer alıyordu.

Şirket hisseleri Siddhartha'nın kayıp haberi sonrası yüzde 20 oranında düştü.