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Eski başbakandan flaş sözler! 'İran beni görevden aldı'

Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, ülkesi ile İran içeresindeki irade çekişmesinden dolayı ikinci kez başbakanlık görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
Eski başbakandan flaş sözler! 'İran beni görevden aldı'

Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, İran’ın kendisini 2. kez başbakanlık görevinden uzaklaştırdığını belirterek İran içeresinde irade çekişmesi olduğunu söyledi.

Iraklı bir haber kanalına açıklamalarda bulunan eski Irak Başbakanı Haydar İbadi, ülkesi ile İran içeresindeki irade çekişmesinin oluşturduğu atmosferden dolayı ikinci kez başbakanlık koltuğuna geçmesine engel olunduğunun altını çizerek “İran içeresindeki iç çekişme bizleri etkiledi" ifadesini kullandı.

“Obama, Irak’tan çekilme görevini üstelenmek için geldi”

ABD’nin ülkesinin terör örgütü DEAŞ’a karşı yürüttüğü savaşta verdiği destek konusuna değinen İbadi, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın savaş konusunda pek sıcak olmadığını belirterek “Obama, Irak’tan çekilme görevini üstelenmek için geldi” dedi.

2014’te başbakanlık görevini devralmasının ardından Anbar ilinin DAEŞ’in eline düşmesiyle ilgili açıklama yapan İbadi, “Anbar kasıtlı olarak DEAŞ’a teslim edildi. Bunun detaylarını gelecekte yayınlayacağım anılarım kitabında yer vereceğim” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
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  2. ABD
  3. Irak
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