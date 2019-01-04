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Eski başbakandan Binali Yıldırım'a telefon

1989–1991 yılları arasında başbakanlık yapan Yıldırım Akbulut, İBB Başkan adaylığı dolayısıyla TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı arayarak telefon etti.

04 Ocak 2019 Cuma 12:55
Eski başbakandan Binali Yıldırım'a telefon

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı için tebrik etti.

Akbulut, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.

Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik eden Akbulut, kendisine seçim süreci için başarı diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:55
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Yıldırım Akbulut
  4. İBB

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