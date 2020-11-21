Eski Başbakan ve YİK üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi’nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut’un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. Avukatlıktan siyasete geçen Yıldırım Akbulut, Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olması üzerine 20. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak görev yaptı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989-1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987-1989 ve 1999-2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. Tecrübeli siyasetçi Akbulut, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi olarak ülkesine hizmete devam ediyor.