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Aktüel

Eski bakanlık denetçisine FETÖ'den hapis

Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetçisi Ramazan Erçil, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 330 bin lira adli para cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:59:22 -
Eski bakanlık denetçisine FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle yargılanan eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetçisi Ramazan Erçil, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 12 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 330 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erçil ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Erçil, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Erçil, FETÖ tarafından sızdırılan KPSS sorularını ise almadığını öne sürdü.

Uzun süre tutuklu kaldığını belirten Erçil, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre sanık Erçil'e, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 8 yıl 1 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ayrıca memuriyeti boyunca aldığı maaş karşılığı olarak 330 bin lira adli para cezasına da çarptırılan Erçil'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.


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