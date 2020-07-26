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Aktüel

Eski bakanlardan İmren Aykut'a "Gümüş Gezgin" ödülü

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:59:20 -
Eski bakanlardan İmren Aykut'a "Gümüş Gezgin" ödülü

MUĞLA (AA) - Türkiye Gezginler Kulübü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, eski bakanlardan İmren Aykut'a, derneğin "Gümüş Gezgin" ödülünü verdi.

Prof. Dr. Kural, kulüp üyesi Nursel Pulsever ve ses sanatçısı Serap Yenici ile eski bakanlardan İmren Aykut'u, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Aykut'un konutunun açık alanında gerçekleştirilen ziyarette Aykut'a, kulüp tarafından 100 ile 120 arasında ülkeye gidenlere verilen "Gümüş Gezgin" ödülü takdim edildi. Kural, Aykut'a bazı kitaplarını da hediye etti.

Orhan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir gezgin ve politikacı olarak İmren Aykut'u sevdiklerini dile getirdi.

İstanbul'daki evini gezginler evi olarak müzeye çevirdiğini belirten Kural, "Dileğim daha çok insanın daha çok coğrafyalara gidip ufkunu açması. Evimde, her gün bir okuldan öğrencileri gruplar halinde kabul edeceğim." diye konuştu.

Kural, gençlere çevre bilinci aşılamayı, gönüllü çalışmalara katılmalarını sağlamayı ve az tüketime yönlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Sadece 15 günlük tatillerinde kalmak için Bodrum'da evi olanlar olduğunu belirterek "Kullanmıyorlarsa Bodrum'u daha da betonlaştırmasınlar. Satsınlar, yola çıksınlar." dedi.

İmren Aykut da seyahat etmeyi çok seven biri olduğunu ve yaşamının da seyahat etmeye müsait olduğunu için mutluluk duyduğunu belirtti.

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