0553 313 94 23

Eski Bakan'dan 2'nci Meclis önerisi! "Danışmanlar yerine halkın yer aldığı bir mekanizma"

Eski bakanlardan, siyaset bilimci Hakan Tartan, 2’nci bir “Çalışma Toplulukları Konseyi Meclisi” önerisinde bulundu

27 Ekim 2018 Cumartesi 09:45
Eski Bakan'dan 2'nci Meclis önerisi! "Danışmanlar yerine halkın yer aldığı bir mekanizma"

Türkiye’de Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmaların gelecek seçimlere dek süreceğini belirten Siyaset Bilimci, eski Bakanlardan Dr. Hakan Tartan, “Sonuçlar ve halkın değerlendirmesi birkaç yıldan önce ortaya çıkmaz” dedi.Tartan, sistemin halkla bütünleşmesi için eskinin Senatosu’nun bir halka uzanan benzeri olarak 2. bir Çalışma Toplulukları Konseyi Meclisi önerisinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresine katılan 56.Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, Başkanlık sisteminin Türkiye için çok yeni olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Yeni sistemin sonuçları bir –iki yıl içinde belli olur

Sonuçları ancak önümüzdeki bir – iki yılda göreceğiz. Net yorumlar için çok erken. Halkın beklentisi, ekonomik sorunların bu sistemle aşılması, bürokrasinin ortadan kalkması, devletin hantal yapısının giderilmesi, krizlerin sona ermesi.  Başkanlık sistemi bu dertlere deva olacak mı, gelecek yıllar gösterecek. Sonuçlar sistemin geleceğini de belirleyecek.

Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğru uygulanmasının da önemine değinen Tartan, farklı bir öneriyi de şöyle gündeme getirdi:

2’nci meclis önerisi

Amaç sistemin doğru işlemesi ve halkla daha etkin bütünleşmesi olduğuna göre, şöyle bir önerim var. Meclisin yarısı kadar 300 kişilik, ya da daha az, örneğin 150 kişilik bir Çalışma Toplulukları Meclisi oluşturulabilir. Bir Halk Çalışma Meclisi. Karar verici değil, sistemi iyileştirici ve önerilerle geliştirici. Danışmanlar yerine halkın yer aldığı bir mekanizma. Köylülerin, ev kadınlarının, emeklilerin, memur, sendikacı ve işçilerin, küçük esnaf ve sanatkârın içinde olduğu bir yapı. Meclise öneri ve yaşamın içinden deneyimlerle katkı koyan bir Çalışma Grubu. Elbette siyasi partiler bu konuyu değerlendirecektir. Sivil toplum ve emek güçleri ile etkin bir 2. Meclis siyaset ve devlete güç katar.”

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:45
  1. Yozgat
  2. Hakan Tartan
  3. ikinci meclis
  4. yeni hükümet sitemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit oldu
    1. Tunceli'de 2 askerimiz donarak şehit..
    2. Bu habere dikkat! Uzmanlar 2019 öncesi..
    3. Kan donduran olay! 'Kızını öldürdüm,..
    4. Operasyona giden Mehmetçik böyle..
    5. Doğal gaz ithalatı düştü
    6. Afganistan'da intihar saldırısı:..
    7. Fenerbahçe'den Volkan Demirel'e sürpriz
    8. Eşi tarafından 8 yerinden bıçaklayarak..
    9. Fenerbahçe'de Andrea Ranocchia sesleri
    10. "Ayrılım" demişti! Beşiktaş, Quaresma..
    11. ‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha..
    12. Dolar ve euronun kaybettirdiği hafta..
    13. Türkiye 153 ülkeye makarna ihraç ediyor
    14. Sakatlarla boğuşan Galatasaray'a 5..
    15. "İsrail Müslümanlar arasında ihtilaf..
    16. SOM mühimmatı için imzalar atıldı
    17. Suudi Arabistan'dan Türkiye mesajı!
    18. Tarih belli oldu! Poroşenko,..
    19. Hulusi Akar: Personel sayısı azaldı,..
    20. Müteahhitlere ‘kontrat’ uyarısı
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri