Eski Bakan'dan 2'nci Meclis önerisi! "Danışmanlar yerine halkın yer aldığı bir mekanizma"

Türkiye’de Başkanlık sistemi ile ilgili tartışmaların gelecek seçimlere dek süreceğini belirten Siyaset Bilimci, eski Bakanlardan Dr. Hakan Tartan, “Sonuçlar ve halkın değerlendirmesi birkaç yıldan önce ortaya çıkmaz” dedi.Tartan, sistemin halkla bütünleşmesi için eskinin Senatosu’nun bir halka uzanan benzeri olarak 2. bir Çalışma Toplulukları Konseyi Meclisi önerisinde bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresine katılan 56.Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, Başkanlık sisteminin Türkiye için çok yeni olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

Yeni sistemin sonuçları bir –iki yıl içinde belli olur

“Sonuçları ancak önümüzdeki bir – iki yılda göreceğiz. Net yorumlar için çok erken. Halkın beklentisi, ekonomik sorunların bu sistemle aşılması, bürokrasinin ortadan kalkması, devletin hantal yapısının giderilmesi, krizlerin sona ermesi. Başkanlık sistemi bu dertlere deva olacak mı, gelecek yıllar gösterecek. Sonuçlar sistemin geleceğini de belirleyecek.”

Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesinin doğru uygulanmasının da önemine değinen Tartan, farklı bir öneriyi de şöyle gündeme getirdi:

2’nci meclis önerisi

“Amaç sistemin doğru işlemesi ve halkla daha etkin bütünleşmesi olduğuna göre, şöyle bir önerim var. Meclisin yarısı kadar 300 kişilik, ya da daha az, örneğin 150 kişilik bir Çalışma Toplulukları Meclisi oluşturulabilir. Bir Halk Çalışma Meclisi. Karar verici değil, sistemi iyileştirici ve önerilerle geliştirici. Danışmanlar yerine halkın yer aldığı bir mekanizma. Köylülerin, ev kadınlarının, emeklilerin, memur, sendikacı ve işçilerin, küçük esnaf ve sanatkârın içinde olduğu bir yapı. Meclise öneri ve yaşamın içinden deneyimlerle katkı koyan bir Çalışma Grubu. Elbette siyasi partiler bu konuyu değerlendirecektir. Sivil toplum ve emek güçleri ile etkin bir 2. Meclis siyaset ve devlete güç katar.”