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Gündem Eski Bakan Süleyman Soylu’dan hodri meydan! Belgeleyen olursa siyaseti bırakırım
Gündem

Eski Bakan Süleyman Soylu’dan hodri meydan! Belgeleyen olursa siyaseti bırakırım

Yeniakit Publisher
2024-06-29 11:20:00 - 2024-06-29 11:55:59

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik asılsız iddiaları masaya yatırdı. İddialara yönelik Burhan’a konuşan Soylu, “Mafya ile mücadelede, şaibeli kara para aklama konularına dair bir zafiyetim olduğunu belgeleyen olursa ben siyaseti bırakırım” dedi.

Ankara kulislerinden önemli bilgilere ulaşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, “Türkiye’nin konuştuğu gri listeye Süleyman Soylu yüzünden girildi” şeklinde uyduruk iddialarını asıl muhatabına sordu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burhan’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Benim mafya ile mücadele etmediğime dair, terörle mücadeledeki zafiyetime dair, şaibeli kara parayla ilişkin bir zafiyetime dair bir bilgi ve belge ortaya koyan olursa, ben bu toplumun içerisine çıkmam, siyaseti bırakırım. Bunu söylemek ahlaksızlıktır.” dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Soruyorum 2011 yılında Türkiye gri listeye girdi o zaman da mı ben soktum?  2014'te çıktı. O zaman da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ti. Yine aynı dönemde çıktı. Bu rutin bir durum. Mafya ile mücadele ile ilgili kanun çıkartılmasında ben önce oldum, 750 tane suç örgütü ile ilgili ben mücadele ettim. Ben bu konuyla ilgili elimden geleni yaptım, bir tane belgesi olan varsa getirsin. Ben siyasete bırakacağım”

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Yorumlar

sadce sunu söylemek laazım

kim hakkımızı yediyse helal etmiyoruz kim olursa olsun

atakan cenker

sen bu cennet vatanı işgal ve istilaya açarak Türk yurdunun her köşesine demografik bomba döşedin. Türk ulusunu kendi öz yurdunda parya ettin. 13 milyonu aşkın istilacıya işgalciye cennet vatanı peşkeş çektin. Türk tarihi seni nasıl anacak, hepimiz çok iyi biliyoruz
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