Eski Bakan Süleyman Soylu’dan hodri meydan! Belgeleyen olursa siyaseti bırakırım

Ankara kulislerinden önemli bilgilere ulaşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, “Türkiye’nin konuştuğu gri listeye Süleyman Soylu yüzünden girildi” şeklinde uyduruk iddialarını asıl muhatabına sordu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burhan’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Benim mafya ile mücadele etmediğime dair, terörle mücadeledeki zafiyetime dair, şaibeli kara parayla ilişkin bir zafiyetime dair bir bilgi ve belge ortaya koyan olursa, ben bu toplumun içerisine çıkmam, siyaseti bırakırım. Bunu söylemek ahlaksızlıktır.” dedi.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Soruyorum 2011 yılında Türkiye gri listeye girdi o zaman da mı ben soktum? 2014'te çıktı. O zaman da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ti. Yine aynı dönemde çıktı. Bu rutin bir durum. Mafya ile mücadele ile ilgili kanun çıkartılmasında ben önce oldum, 750 tane suç örgütü ile ilgili ben mücadele ettim. Ben bu konuyla ilgili elimden geleni yaptım, bir tane belgesi olan varsa getirsin. Ben siyasete bırakacağım”