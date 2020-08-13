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Spor

Eski Bakan Sakaryaspor’un başkanlığına aday

Eski Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, futbolcu ocağı olarak bilinen takımın başına geçmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:18:00 - 2020-08-13 14:21:55
Eski Bakan Sakaryaspor’un başkanlığına aday

Türk sporuna önemli oyuncular kazandıran ve ‘futbolcu ocağı’ olarak anılan Sakaryaspor, bugüne kadar pek çok önemli isim yetiştirdi. 

Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Recep Çetin ve Turan Sofuoğlu gibi yıldızları Türk futboluna armağan eden Sakaryaspor son dönemde zor günler geçiriyor.

16 Ağustos milat olacak

Daha önce Türkiye kupası kazanan ve birinci ligde bir zamanların çetin takımı olan Sakaryaspor, bugünlerde eski performansına dönmek için çabalıyor.

Sakarya halkının göz bebeği olan kulüp, 16 Ağustos Pazar Günü Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Genel Kurulunu gerçekleştirecek.

Futbolseverler, genel kurulda belirlenecek yeni yönetimin takımı eski günlerine döndürmesini arzuluyor.

Eski Bakan Taranoğlu’nun ismi geçiyor

Kent halkı genel kurula odaklanmışken, şehirde Sakaryaspor’un Başkanlığı için önemli bir isimden bahsediliyor.

Sakaryaspor’un şirketleşmesinde önemli katkıları olan eski Sakarya Milletvekili ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun adı, son günlerde sıkça konuşulmaya başlandı.

Taranoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında iddiaları doğruladı. Yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını vereceğini duyuran Taranoğlu, “sorunları biliyorum,  çözüm yollarını da biliyorum” diyerek Başkanlık için sinyal verdi.

"Sorunu da, çözümü de biliyorum "

Eski Bakan Ersin Taranoğlu sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli arkadaşlarım takipçilerim ve çok kıymetli Sakaryasporlular, son günlerde hepinizin bildiği üzere Sakaryaspor Başkanlığı ile ismim bir arada anılmaktadır. Bu konu şehrimizin gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. Sakaryasporumuz, şehrimizin en önemli konusu olmakla birlikte, kulübümüzün mevcut durumu hepimizi üzmektedir. Toplumun her kesiminden kişiler bu konu ile ilgili fikir üretmekte ve çözüm aramaktadır. Sakaryasporumuz son yıllarda yönetildiği gibi yoluna devam edemez! Bu gidişat Sakaryasporumuzun varlığına karşı ciddi bir tehdittir. Bu noktada da hepimize görev düşmektedir. Bu konu ile alakalı olarak son günlerde ismimin tüm medya organlarında Sakaryasporumuz ile anılmasını yakinen takip etmekteyim…. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır..."

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