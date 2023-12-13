Eski bakan otel yapacak! Değeri dudak uçuklattı

Eski Kültür ve Turizm Bakanlarından Erkan Mumcu İstanbul Sarıyer’de otel inşa edecek.

Erkan Mumcu’nun sahibi olduğu İMC Ekin Yapım Ve Yayıncılık A.Ş., Ayazağa’da bulunan 2 bin 500 metrekarelik, 10629 ada 2 parsele, 58 odası ve 45 ofisi bulunan bir otel inşa edecek.

178 milyon liraya mal olacak

Projenin tanıtım dosyası geçtiğimiz günlerde, ÇED başvurusu için İstanbul Valiliği’ne sunuldu. Tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre söz konusu otel projesinin bedeli 178 milyon 997 bin 758 TL olacak. Yapılacak olan otel inşaatı, 4 bodrum katıyla birlikte 15 kat olacak. Otelin yapılacağı parsel, Galatasaray Stadının yaklaşık 400 metre kuzey batısında bulunuyor.

Erkan Mumcu otel konusuyla ilgili ODA TV'ye yaptığı açıklamada "Şirketimize ait arsamız var 80'li yıllardan beri bulunan. O arsa 1983 yılından itibaren tüzel kişiliğin malıdır ancak daha sonra imar planıyla 4065 metre olan arsa 2500 metrekaye düşmüştür. İdarilerin hukuksuzlukları yüzünden bitiremedik." ifadelerini kullandı.