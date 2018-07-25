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Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görevlendirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
Eski Bakan Naci Ağbal'a yeni görev

Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde artık merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye sunulacak. Bu kapsamda, bütçe yapım sürecinde dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Strateji ve Bütçe Başkanlığı etkin görev alacak.

BAŞKANLIĞIN GÖREVİ NE OLACAK?

Başkanlık, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedeflere göre, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengeleri oluşturacak. Bu plan ve programları izleme, değerlendirme ve değiştirme görevi de yine Başkanlıkta olacak.

Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapacak olan Başkanlık, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.

Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturacak. Mali yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından talep edilecek yedek ödenek taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyerek, bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılayacak Başkanlık, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması için de çalışmalar yapacak.

Kamu yatırımlarına yönelik finansman modellerini de yine Başkanlık belirleyecek.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığı'nda müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu, 2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM'ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde de yine Bayburt'tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. Hükümette Maliye Bakanı olarak görev aldı. 65. Hükümette tekrar Maliye Bakanı olarak atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babası.​​​

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:00
  1. Bayburt
  2. İstanbul
  3. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  5. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  6. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  7. Naci Ağbal

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  • HıdırHıdır1 sa önce
    Maliyede başarılı değil di
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